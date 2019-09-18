18.09.2019 22:52

Sivas'ta Ahilik Haftası kapsamında kutlama yapıldı

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen Ahilik Haftası kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas'ta Ahilik Kültürü Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ahi Emir Ahmet Türbesi önünde, Mehteran eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde tamamlandı. Burada ki etkinlikler ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı.

Etkinlik sırasında protokol tribününde Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in yanlarında oturan Sivas'ın sevilen renkli iki siması dikkat çekti. Etkinlik sırasında Vali Ayhan ve Başkan bilgin, Sivas'ta ki etkinliklere katılımları ile renk katan, kendilerini sevdiren Levent ve Mustafa ile sohbet etti. Vali Ayhan'ın konuşmak için kürsüye çıktığı sırada da ikili valiye eşlik etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan burada yaptığı konuşmasında Ahiliğin Türk tarihi kadar eski olduğunu belirterek, "Osmanlı ve Selçuklunun esnaflık kültürünün özünde birlik ve beraberliği sağlamada ekonomik hayatı yönlendirmede, yönetmede çok özel bir misyonu vardır. Bu teşkilatlar, odalar, STK'ları varsa bunların altında temel misyon ahilik kültürünün varlığı ile ifade edilebilmektedir." dedi.

Vali Ayhan'ın konuşmasının ardından Vali Ayhan'a günün anısına ahilik kaftanı giydirildi. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, tarafından ahilik onur ödülü ise Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e verildi. Başkan Bilgin'e de SESOB başkanı Beşir Köksal tarafından kaftanı giydirildi. Programda Şed Kuşatma töreni de canlandırıldı.

Kaynak: İHA