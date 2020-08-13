Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı.
13.08.2020 20:04 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:04
SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Hıfsızzıha Kurulu kararınca 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkmaları 10.00-17.00 saatleri arası sınırlandırılmıştır. Sabah 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır" denildi.
Kaynak: DHA