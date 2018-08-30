Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

SİVAS'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Sivas Valisi Davut Gül, alanda askeri kıyafetle satış yapan birçocuğun tüm simitlerini satın alarak, alandakilere dağıttırdı.

Zafer Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü kutlamaları Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesince kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Davut Gül ve il protokolü Valilikte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlamaları kabul etti. Kutlama programı İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Burada Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın askeri araçla alanı dolaşarak halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törende Kazım Karabekir İlkokulu folklor ekibi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Kulübü öğrencileri gösteri yaptı. Kutlama tören geçişi ile sona erdi. Törene vatandaşların katılımının az olduğu görüldü.

BAYRAM SİMİDİ

Tören sonrası üzerinde askeri üniforma ile simit satan Efe Karacan'ı (10) Vali Davut Gül yanına çağırarak tüm simitlerini satın aldı. Vali Gül, küçük çocuktan simitleri alandakilere dağıtmasını istedi. Küçük çocuk tüm simitleri alandaki çocuklar ve ailelerine dağıttı.

Simitleri sattığı için mutlu olduğunu söyleyen Karacan, "Vali beni çağırdı. Simitlerin hepsini satın aldı ve vatandaşlara dağıtmamı istedi" dedi. - Sivas