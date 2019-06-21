Sivas'ta 28 kilo eroin ele geçirildi

SİVAS'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla Sivas Kayseri karayolu üzerinde saat 13.00 civarında uygulama yapıldı. Uygulama sırasında durdurulan M.A. yönetimindeki araçta narkotik köpeği 'Ares' tarafından yapılan aramada araca zulalanmış toplam ağırlığı 28 kilo 885 gram olan 60 paket eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA