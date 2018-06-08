Sivas'ta '15 Temmuz Şehitler Meydanı' açıldı

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Çok Katlı Yeraltı Otopark, düzenlenen törenle açıldı.

Sivas Belediyesi tarafından 2016 yılında yapımına başlanan, 7 bin metrekare alana sahip 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve 800 araçlık çok katlı yeraltı otoparkı tamamlandı. Tarihi kent meydanını gün yüzüne çıkarmak ve şehir içi otopark sorununa çözüm bulmak için yapılan meydan için açılış töreni düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Şehrimize yeni bir hizmeti sunmanın,yeni bir eseri kazandırmanın mutluluğunu, onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Şuan açılışını gerçekleştirdiğimiz alan valilik binamız Osmanlı'dan bize malan bir hediyedir. Önü açık ama arkası hapsedilmiş durumdaydı. Maalesef kamu eliyle hapsedilmiş durumdaydı. Bir kamu anlayışı bu eseri hapseden çalışmalar yaparken, bir kamu yöneticisi bu eserleri ortaya 'çıkarın' diyor. Bunun etrafındaki niteliksiz yapıları 'kaldırın' diyor. İşte yönetici ve anlayış farkını burada görebiliyoruz. Biz bu anlayışla beraber istedik ki valilik binamızın arka kısmını hapseden o niteliksiz yapıları da kaldıralım. Yer bulmak çok zor buralarda binaları kamulaştırıp otopark yapma şansımız yok mevcut meydanları el verdiği kadar yer altı otoparkları ile doldurmak istedik. Yer üstüne bina yapmak kolaydır ama yer altına inmek zor ve maliyetlidir. Biz bu zoru da maliyeti de göze alarak buraya yerin altına yaklaşık 17 - 18 metreye ulaşan bir kazıyla 3 katlı otopark da projemiz kapsamına aldık." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Çok Katlı Yeraltı Otopark'ın açılış kurdelası kesildi. Açılışın ardından ise protokol üyeleri ve katılımcılar meydanı gezdi.

Açılışa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Milletvekilleri Selim Dursun, Habip Soluk, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, kurum müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.