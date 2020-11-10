Sivas'ta, 09.05'te hayat durdu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Sivas'ta düzenlenen anma töreniyle anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Sivas'ta düzenlenen anma töreniyle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücüler de araçlarından inerek, saygı duruşuna geçti. Törenin ardından Kongre Müzesi'nde 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN