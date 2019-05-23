Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi'nde İlk Adım Atıldı

Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi kapsamında eski yarı açık cezaevinin eklenti binalarının yıkımına başlandı.

Vali Salih Ayhan, yıkım işlemi öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bunun, geçmişi güzel şekilde muhafaza etme ve geleceğe miras bırakma adına bir çalışma olduğunu söyledi.

Tarihi cezaevi binasının 1902'de Vali Reşit Paşa tarafından yaptırıldığını belirten Ayhan, "Tarihi dokusu harikulade olan ve Sivas'ın ekonomisine katkı sağlayan, o dönemin askeri ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir yapı." dedi.

Binanın 1961'de yarı açık kadın cezaevi olarak kullanılmaya başlandığını ifade eden Ayhan, yapının bugünün şartlarına uygun hale getirilmesi için 4 yıl önce süreci başlattıklarını dile getirdi.

Yapılan görüşmeler ve çalışmalar sonucu proje aşamasına gelindiğini anlatan Ayhan, şöyle devam etti:

"Her tarafı tarih kokan Sivas'ta yeterli sayıda müze yoktu. 4 müzemiz var, bunları artırmamız gerekir. Çünkü bizde çeşitlilik çok fazla, her alan tarih kokuyor. Bunlardan biri de Sanayi Mektebi Müzesi. O dönem burada minyatür halı ve kilim atölyeleri varmış, Sivas tarağı, bıçaklar, geleneksel malzemeler üretilmiş. O dönemin ruhuna uygun şekilde birçok üretim yapılmış. Burası o dönemin şartlarında bir sanayi, atölyeymiş. Müze formatı verilerek, şehrin dokusuna uygun şekilde o dönem üretilen malzemelerin aynısı uygulamalı yapılacak. 'Yaşayan müze' dememizin altında yatan sebep budur. Hem de insanlar gelip o dönemde yaşanmışlıkları anlayacak, görecek ve tarihini hissedecek. Müzeler, toplumun ve devletin hafızasıdır, kültürümüzün birikimidir. Onları gün yüzüne çıkarmış olacağız."

Tarihi binanın çok güzel olduğunu ancak çevresinde çok yoğun eklenti bulunduğunu vurgulayan Ayhan, bunların temizleneceğini ifade etti.

Binayı miras olarak yeni nesle bırakmayı arzuladıklarını belirten Ayhan, tarihi binadaki bir odayı da cezaevi olarak tanzim edeceklerini dile getirdi.

Ayhan, yarı açık kadın cezaevinin, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Hafik bölgesinde boşaltılan binaya taşındığını da kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ise protokol gereği eski cezaevi yerini İl Özel İdaresine teslim ettiklerini belirterek, "Bir tarih kapanıyor. Projeyle çok güzel alanlar oluşturulacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından eklenti binaların yıkımına başlandı.

Kaynak: AA