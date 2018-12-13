Sivas Midder'den, Fatih Portakal Hakkında Suç Duyurusu

Sivas MİDDER'den, Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

SİVAS'ta Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İl Başkanlığı haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

MİDDER İl Başkanı Aysun Biçer ve beraberindekiler Sivas Adliyesi'ne giderek haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha sonra dernek binasında basın açıklaması yapıldı. Dernek Başkanı Aysun Biçer, Fatih Portakal'ın Fransa'da olduğu gibi insanları ayaklanmaya davet ettiğini ileri sürdü. Bir gazetecinin öncelikli vazifesi halkın söylemlerine, taleplerine ve hislerine tercüman olmak olduğunu söyleyen Biçer, "Gazeteci kendisini takip eden kitlenin taleplerini ve sıkıntılarını kaleme almak, yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde hem devlete hem millete yardımcı olmaktır. Fatih Portakal'ın açıklamalarında talimatı milletten değil, ülkemizde karışıklık ve kargaşa çıkmasını isteyen kaos gruplarından aldığını görüyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü sokak protestoları değildir. Fransa'daki sarı yeleklilerin benzer bir hareketini Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir kaç ülkeye sıçramasını istiyorlar. Bizler tıpkı 15 Temmuz'daki gibi sadece devletimizin bekası ve karşılaştığı tehlikelere karşı sokağa çıkmamız gerektiğini savunuyoruz" dedi.