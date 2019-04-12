Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresinin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan etkinlik kitabı ve internet sitesini tanıttı.

Ayhan, Vali Hasan Canpolat Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, 100 yıl önce düşman kuvvetlerinin milleti bölme, parçalama ve yok etmek istediği dönemde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emin şehir Sivas'a gelerek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda çok büyük rol oynadığını vurguladı.

Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararların alındığını ve Kurtuluş Savaşı'nın sarsılmaz iradesinin Sivas'ta sergilendiğini ifade eden Ayhan, kentin bu iradenin sekteye uğramadan 100 yıl boyunca devam ettiği emin şehir olduğunu belirtti.

Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlik kitapçığını tanıtan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ın Cumhuriyet kenti ve emin şehir unvanını almasında tarihte hak ettiği yeri alması çok anlamlıdır. Sivas bunun haklı gururunu her zaman yaşamıştır ve yaşamaya devam edecektir. 100 yıl önce ecdadımızın ortaya koyduğu birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmak çok önemlidir. Bunun için de paydaşlarımızla ve tüm kurumlarımızla beraber çalışmalar yaptık. Fikirler alındı, yaptığımız çalıştayda ortaya çıkan fikirlerle beraber bir etkinlik ofisi oluşturduk. 100. yılda 100 etkinlik dedik. Çok güzel fikirler olunca bazılarını es geçemedik ve 100. yılda 111 etkinlik oldu, ilçelerimizi de buna dahil ettik ve 48 etkinlik de ilçelerimiz yapacak. Kültürden spora tüm sektörleri kapsayacak bir çalışma oldu. Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle beraber bakanlıklarımızın sahip çıkması bu işi daha da anlamlı kıldı."

100. yıl kutlamalarının sadece Sivas'ta değil, Samsun, Amasya ve Erzurum'da da yapılacağını aktaran Vali Ayhan, "Burada temel gayemiz 100 yıl önceki milli ruhun devamını hissetmek. Burada ekonomi, kültür, sanat ve spor olmak üzere her alanda bu etkinlikleri yaparak da ilimizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ayhan, 100. yıl etkinlikleri kapsamında Sivas'ın bir çok ulusal ve uluslararası spor ve kültür etkinliğine ev sahipliği yapacağını da dile getirdi.

Kaynak: AA