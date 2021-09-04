Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlanıyor
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Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlanıyor

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şentop ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene, Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin, Sivas milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Şentop ve beraberindekiler, çelenk sunma töreninin ardından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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