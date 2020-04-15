SİVAS Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak
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Hüseyin Yıldız, Kangal, Sivas, Güncel

SİVAS Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak

Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacakSİVAS Valiliği, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla hazırladığı 7 milyon lira bütçeli Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Satış Merkezi için harekete geçti.

15.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:30
SİVAS Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak

Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak

SİVAS Valiliği, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla hazırladığı 7 milyon lira bütçeli Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Satış Merkezi için harekete geçti. Yeni yapılacak tesis ile kangal köpekleri kurumsal bir çatı altında toplanacak.

Proje mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan Sivas Merkez Çelebiler köyü, Meraküm mevkisinde bulunan yaklaşık 43 dönüm üzerine kurulu Kangal köpeği üretim ve satış merkezinin daha modern bir üretim, eğitim ve satış merkezi haline dönüştürülmesi planlandı. Bölgede halen mevcut bulunan tesiste kiracı olarak bulunan işletmeci Hüseyin Yıldız'dan alanı boşaltması istendi. İşletmeciye geçici olarak 2 farklı bölgede hayvanları barındırma veya tümü satın alma seçenekleri sunuldu. 21 Nisan tarihine kadar da işletmeciye süre tanındı. Mevcut alanda yapılacak çalışma ile Kangal köpekleri kurumsal ve bilimsel bir çatı altında buluşacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın önemli marka değerlerinden biri olan Kangal köpeği ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, satışından kaynaklı veya diğer sebeplerle el değişiminin standartlar üzerinden yapılması, sürekli takibi ve tanınırlığının arttırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması için bir proje hayata geçirileceğini belirterek, "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (ORAN) da destek alan 'Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi' projesi, mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan alanda, yine idareye ait olan Kangal köpeği üretim çiftliğinin ve eklentilerinin de kısmı olarak yıkılması ve modernizasyonu ile hayat bulacaktır. Proje içeriğinde, güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, köpeklerin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alıyor" dedi.

İŞLETMECİYE 3 ALTERNATİF SUNULDU

Mevcut üretim çiftliğinde, Sivas İl Özel İdaresinin kiracısı olarak bulunan ve kira süresi 16 Mart itibariyle dolan işletmeci Hüseyin Yıldız'ın mağdur olmaması için 3 teklif sunduklarını, ancak çeşitli bahaneler ile buna direnmeye çalıştığını belirten Vali Ayhan, "Kendisine Karşıyaka Mahallesi ve Kangal ilçesinde bulunan tesisler ile Sivas Belediyesi hayvan barınağına taşınmasının yanı sıra mevcut köpeklerinin satın alınması gibi 3 farklı teklif sunulmuştur. Ancak işletmecinin çiftliği boşaltmadan gerekli çalışmaların yapılması, projenin de tamamlanması ile merkezin yine kendisinin uhdesinde devam etmesi niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Sivas İl Özel İdaresi, kurumsal ve bilimsel bir altyapı ile projeyi hayata geçirmeye çalışmakta olup, Kangal köpeklerini bir kişi veya kişilerin inisiyatifi ve tasarrufuna değil tamamen devlet kurumlarının himayesine alma gayretindedir. Kiracı şahsa verilen tahliye süresinin bitiminden itibaren tahliye sürecinde mevcut köpekler hiçbir şekilde mağdur edilmeyerek, her türlü bakımlarının hiçbir karşılık beklemeksizin tarafımızca en güzel şekilde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

SİVAS Kangal köpekleri kurumsal yapıya kavuşturulacak

Kaynak: DHA

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