Sivas Kalesi Projesinin İhalesi Yapıldı

Tarihi Sivas Kalesi'ni tekrar canlandırmak için Sivas Belediyesinin başlattığı çalışma kapsamında projenin ihalesi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, master plan çalışması için konunun taraflarıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak projenin tanıtım filmi izlendi.

Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, burada yaptığı konuşmada, projenin heyecan verici olduğunu belirtti.

Projede şehirde yaşayan insanların tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğünü aktaran Yıldızhan, "Sağlık ocağından, hamamlara, el sanatları merkezlerinden bedesten ve arastalara kadar çeşitli alanlarda farklı faaliyetlerin yapılacağı mekanlar mevcut. Sivas'ın geleneksel mimarisini, yemeklerini, müziğini, el sanatları eserlerini görme fırsatı bulacaksınız. En büyük avantajı da şehir merkezinde olması. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Sami Aydın de Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini açığa çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmanın bir görev olduğunu söyledi.

Kalınma Bakanlığı başta olmak üzere şehirdeki tüm kurum ve kuruluşların projeye destek verdiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Projenin birinci etabının yapım ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah kısa zamanda yapım aşamasına geçmiş olacağız. Hedefimiz eski Sivas kültürünü ve geleneğini yansıtan bir mahalle oluşturmak. Burada 41 bin metrekare alanı kamulaştırdık. Burası sadece bir belediye projesi değil, Sivas'ın bir değeri olmalıdır. Sivas'ın geçmiş ile geleceğini bütünleştiren, bağlarını pekiştiren bir anlayışla sahip çıkılması gereken bir proje olmalıdır. Bunu başardığımız zaman projemiz sürdürülebilir olacaktır. Sivas'ın yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarının da bu alanda yaşatılacak.

Müzik ve şehre özgü diğer sanatsal faaliyetler de Kale Projesi'nde yer alacak. Oteller, günü birlik tesislerle projeye canlılık katacak. Geçmişle olan bağımızı kuvvetlendirecek olan Kale Projesi'nin ilk etabını 2019'da tamamlamayı ön görüyoruz. Daha sonra ikinci ve üçüncü etaplarla projemiz tamamlanmış olacaktır. Kalenin üst kısmındaki peyzaj çalışmalarını da tamamlamış durumdayız. Projenin başarılı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise "Kalkınma Bakanlığı'nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında bizler de projeyi destekliyoruz. Proje toplam üç etaptan oluşacak. İlk etapta 11 yapı ayağa kaldırılacak. Sağlık tesisleri, müzik alanları, oteller gibi tesisler yer alıyor. Projenin yeri ve mekanı çok iyi. Tarihi eserlere yürüme mesafesinde. Projenin faydalarını halkımız, esnafımız da ilerde görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgan, birim müdürleri ve proje müellifleri katıldı.