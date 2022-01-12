SİVAS (İHA) - Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi

Sivas'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

SİVAS - Sivas'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer yarım metreye kadar ulaştı. 2010 rakımlı Geminbeli geçidinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri Suşehri-Zara arasında, trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağan kar ile birlikte etkili olan rüzgar, karla mücadele çalışmalarını güçleştirdi. Geçitte kar kalınlığı yarım metreyi bulurken park halinde ki araçlar adeta yağan karın altında kayboldu. Bazı sürücüler yoğun kar yağışına denk geldiklerini belirterek, şuan için herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdiler. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, verilerine göre hafta sonuna kadar kar yağışının etkili olmasının bekleniyor.