Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi Sivas'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü Sivas'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

SİVAS (İHA) - Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi

Sivas'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

SİVAS - Sivas'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer yarım metreye kadar ulaştı. 2010 rakımlı Geminbeli geçidinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri Suşehri-Zara arasında, trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağan kar ile birlikte etkili olan rüzgar, karla mücadele çalışmalarını güçleştirdi. Geçitte kar kalınlığı yarım metreyi bulurken park halinde ki araçlar adeta yağan karın altında kayboldu. Bazı sürücüler yoğun kar yağışına denk geldiklerini belirterek, şuan için herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdiler. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, verilerine göre hafta sonuna kadar kar yağışının etkili olmasının bekleniyor.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi

Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi

Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

 Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title