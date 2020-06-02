Sivas'ın saklı cenneti Şuğul Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
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Sivas'ın saklı cenneti Şuğul Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Sivas'ın saklı cenneti Şuğul Kanyonu ziyaretçilerini bekliyorSİVAS'ın Gürün ilçesinde bulunan ve dik kayalıklarla çevrili görkemli yapısıyla ilgi çeken Şuğul Kanyonu, yazın gelmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

02.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:44

Sivas'ın saklı cenneti Şuğul Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

SİVAS'ın Gürün ilçesinde bulunan ve dik kayalıklarla çevrili görkemli yapısıyla ilgi çeken Şuğul Kanyonu, yazın gelmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü. Koronavirüs öncesinde ziyaretçi akınına uğrayan kanyonda bu günlerde sessizlik yaşanıyor. Gürün ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Şuğul Kanyonu, her mevsimde olduğu gibi yaz aylarındaki görüntüsüyle de dikkat çekiyor. 'Gürün Tohması' da denilen Gövdeli Dağı'ndan kaynaklanan ve etrafı dik kayalarla çevrili kanyon, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Benzerlerinden farklı olarak her yaştan insanın rahatlıkla gezebileceği şekilde düzenlenen kanyon, yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Kanyondan geçen ve içerisinde alabalıkların dolaştığı turkuaz rengini andıran suyu ise ilgi çekiyor. Koronavirüs öncesi ziyaretçi akınına uğrayan kanyonda, son günlerde sessizlik yaşanıyor.

'ÇOK GÜZEL BİR YER'

Şuğul Kanyonu'nu çok beğendiklerini söyleyen ziyaretçilerden Hakan Sarıkaya, "Kanyonu geziyoruz. Çok beğendik. Eşimle beraber geziyoruz. Çok güzel bir yer. Gürün'ü çok seviyoruz" dedi. Sarıkaya'nın eşi Ruanda'lı Hüsna Sarıkaya ise, "Buraya ilk defa geldim. Çok güzel bir yer. Daha sonra da gelip gezeceğiz" diye konuştu. Mustafa Uçan ise Sivas'ın güzelliklerini gezdiğini belirterek, "Elimizden geldiği kadar bardağın dolu taraflarında olmaya çalışıp güzel yönlerini görmeye çalışıyoruz. Koronavirüs ve Ramazan ayının geçmesi sonrası Suğul Kanyonu'nu da görmek istedik. Çok doğal ve verimli bir yer. Yeni yapılanlarla çok güzel seviyeye ulaştırmışlar. Ben burayı çok beğendim. Çok güzel vakit geçirdik ve herkesi de buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivas'ın saklı cenneti Şuğul Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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