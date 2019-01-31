Sivas Genç Girişimci, Ayda 3 Ton İstiridye Mantarı Üretiyor

Sivas'ta, Galip Öztürk (30), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) gençlere yönelik hibe desteği programından aldığı 30 bin lira ile 100 metrekarelik alanda kurduğu tesiste, ayda 3 ton istiridye mantarı üretmeye başladı.

Sivas Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde görev yapan, aynı zamanda ahırlar bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Galip Öztürk, maliyetlerin artması nedeniyle iş değişikliğine gitti. Yem fiyatlarının artması yüzünden hayvancılık yapmakta zorlanan Öztürk, istiridye mantarı üretimine yöneldi. Daha önce besi hayvanlarını yetiştirdiği ahırı temizleyerek, içine otomasyon sistemi ve çadır kurduran Öztürk, üretime başladı. Kurduğu tesis için TKDK'den 30 bin lira hibe alan Galip Öztürk, Tarım ve hayvancılığa önem veren, üretimi seven bir insanım. Burayı daha önce ahır olarak kullanıyorduk. Hayvancılıkta başarılı olamayınca işimiz biraz ters gidince farklı bir üretim yapma gereksinimi hissettim. İnternetten araştırmalar yaptım. Bu iş yapılabilir, dedik ve Tarım Krediden ve İl Tarım Müdürlüğü'nden gerekli bilgileri aldık. Onlar da gerekli desteği verdiler. Genç çiftçilere hibe programı kapsamında 30 bin lira destek aldık. Bu, inşallah bizim ilk hasadımız olacak. Yaklaşık 3 ton gibi bir ürün bekliyoruz. Türkiye geneli insanlar istiridye mantarını çok bilmiyorlar. Biz bunu tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Sivas'ta da çok bilinmeyen bir mantar türü; ancak tadına bakan oldukça beğeniyor dedi.

'KIRMIZI ETLE EŞ DEĞER'

Tesisin, kendilerine 60 bin liraya mal olduğunu anlatan Galip Öztürk, Devletimiz bunun yarısını hibe verdi, üstünü de biz tamamlayarak, 100 metrekare bir yer yaptık. Kültür mantarını herkes biliyor; ancak istiridye mantarı çok bilinmiyor. Besin değeri anlamında da kırmızı etle eş değer. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde diyet yapanlar yoğun olarak tüketiyor. Etten alamadıkları besin değerini istiridye mantarından alabiliyorlar diye konuştu.

İstiridye mantarı üretiminin hijyen gerektirdiğini de vurgulayan Öztürk, İstiridye mantarının kuluçka dönemi var. O da 25 ile 30 gün arası sürüyor. Bu dönem bittikten sonra ısı derecemizi 16'ya düşürerek, üretime devam ediyoruz. 70 gün içerisinde istiridye mantarlarımız toplamaya hazır hale geliyor. Ortalama bir tanesi, 1,5 ile 2 kilogram arasında değişiyor. Marketlerde kilogramı 15 liraya satılıyor ve talep oldukça fazla dedi.

Üretimin biraz sabır ve çaba istediğini belirten Galip Öztürk, İlk başlarda 10 tona yakın mahsulümüz yok oldu, yanlışlarımız oldu, nem tutmadı, ısı problemleri yaşadık; ama asla vazgeçmedim. Aksine hırslandım hatta sabaha kadar başlarında beklediğim de oldu. Eninde sonunda emeğinizin karşılığını alıyorsunuz diye konuştu.

Kaynak: DHA