Sivas Devrilen Beton Mikseri Yolu Trafiğe Kapattı

Devrilen beton mikseri yolu trafiğe kapattı



SİVAS-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kaza nedeniyle Ankara yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılırken, 500 metreye yakın araç kuyruğu oluştu.



Kaza, akşam saatlerinde Sivas-Ankara karayolu üzerinde, Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Amasya'dan Sivas'a gelen Cengiz Yıldırım (45) kontrolündeki 06 FP 6349 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçti. Ankara yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılırken, 500 metreye yakın araç kuyruğu oluştu. Yolun tek şeridi trafiğe açıldıktan sonra da araç geçişleri polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Beton mikseri daha sonra çekici yardımıyla yol kenarına çekildi. Sürücü Yıldırım ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.