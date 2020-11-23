Sivas Devlet Tiyatrosu 2 oyunla perde açacak
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Sivas Devlet Tiyatrosu 2 oyunla perde açacak

23.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:25
Sivas Devlet Tiyatrosu 2 oyunla perde açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" ve "Eski Fotoğraflar" oyunlarını tiyatroseverler ile buluşturacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" ve "Eski Fotoğraflar" oyunlarını tiyatroseverler ile buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde her hafta birbirinden farklı oyunlar sahneleniyor.

Tiyatro, bu hafta ilk olarak Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunuyla perde açacak.

Yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası", yarın saat 19.30'da seyirciyle buluşacak.

Geçen yıl hayatını kaybeden tiyatro yazarı, yönetmen ve oyuncu Dinçer Sümer'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ece Okay'ın yaptığı "Eski Fotoğraflar" adlı oyun ise 26 Kasım Perşembe saat 19.30 ve 28 Kasım Cumartesi saat 15.00'te sahnelenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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