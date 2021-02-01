Sivas Devlet Hastanesi yeniden hizmete açıldı
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Sivas Devlet Hastanesi yeniden hizmete açıldı

01.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:04
Sivas Devlet Hastanesi yeniden hizmete açıldı

SİVAS'ta kent merkezinde bulunan 160 yatak kapasiteli devlet hastanesi yapılan yenileme çalışmasının ardından hizmete açıldı.

SİVAS'ta kent merkezinde bulunan 160 yatak kapasiteli devlet hastanesi yapılan yenileme çalışmasının ardından hizmete açıldı.

Eski SSK Hastanesi olan ve birimlerinin bir bölümü yeni yapılan Numune Hastanesi'ne taşınan yapı ihtiyaç üzerine devlet hastanesi  olarak yeniden faaliyete geçirildi. Hastane binasındaki düzenlemelerinin ardından bugün itibariyle hizmete açıldı. Hastanede incelemelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Sağlık İl Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç ve hastane başhekimi Mesut Acıöz'den bilgi aldı. 

Hastane başhekimi Mesut Acıöz, hizmete başladıklarını ifade ederek, "Genel ve çocuk acil servis hizmeti veren ve 10 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunan hastanemiz 160 yatak ile halkımızın hizmetine açıldı. Halkımızın taleplerinin yerine getirilmesinde Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımız, Milletvekillerimiz, Valimiz ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Halkımıza kaliteli hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız" dedi.Sağlık İl Müdürü Fetullah Selçuk Moğulkoç ise ek bina olarak hizmet veren hastanenin Sivas Devlet Hastanesi olarak yeniden hizmete açıldığını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımıza, valimize ve personellerimize teşekkür ediyorum. Sivaslıların ciddi talebi vardı bunu yerine getirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 'HALKIN TALEBİNİ KARŞILADIK'2002 yılından itibaren AK Parti iktidarı sağlık alanında önemli yatırımlar yaptığına dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, "Şehrimizde bu hizmetlerden nasibi aldı. Özellikle Sivas Numune Hastanemizin 1076 yatak kapasitesi ile yapılması, ağız diş sağlığı hastanesi, ilçelerimizde hastanelerin yapılması, 250 yataklı çocuk hastanesinin yapılması bunun en önemli örneğidir. Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Üniversitemize 1071 yataklı nitelikli bir hastaneyi kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Kangal başta olmak üzere bir çok ilçemizde yenileme çalışmalarımız sürecek" dedi.

Halkın isteği üzerine harekete geçtiklerini belirten Aksu, "Halkımızın bizden istediği merkezde bir hastane, acil ve poliklinik hizmetlerinin ağırlıklı çalıştığı bir talep vardı. Bunu görüşerek milletvekillerimize ilettik. Ek bina olarak hizmet veren bina Sivas Devlet Hastanesi olarak müstakil bir hastaneye dönüştürüldü. 160 yatağı 4 ameliyathanesi ve 10 yoğun bakım yatağıyla özellikle acil ve poliklinik konusunda hemşehrilerimizi rahatlatması için merkezde olduğu için önemli bir hizmet oldu. Sivas, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hak ettiği desteği alacaktır. Buranın ilimize kazandırılmasında emeği geçen bakanımıza, Milletvekillerimizle, valimize, belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Sivas Devlet Hastanesi yeniden hizmete açıldı
Sivas Devlet Hastanesi yeniden hizmete açıldı
Sivas Devlet Hastanesi yeniden hizmete açıldı
Sivas Devlet Hastanesi yeniden hizmete açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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