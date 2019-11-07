Sivas bunalıma girdi, barakada kendisini astı

07.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:57

Bunalıma girdi, barakada kendisini astı

Sivas'ta yaşayan M.G. (50), bir barakanın içinde kendisini tavana asarak intihar etti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte asansör işi yapan evli ve 2 çocuk babası M.G., girdiği bunalım sonucu evlerinin yakınındaki arazide bulunan yakınlarına ait bir barakaya giderek kendisini urganla tavana astı. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları, barakaya baktıklarında M.G.'yi tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından M.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA