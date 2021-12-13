Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk mezununu verdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, iki yıldır yüksek lisans ve doktora düzeyinde 120 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti veren Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ilk mezununu verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı, Savunma Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan Gamze Nur Seçilmiş, üniversitenin ilk mezunu olarak yüksek lisans diplomasını almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitelerinin özellikle savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında ihtisaslaşmakta olduğunu ve mühendislik alanlarında ileri teknoloji geliştirme ve bilgiyi ürüne dönüştürme misyonuyla hareket ettiğini belirtti.

Üniversitenin ilk mezununu tebrik eden Kul, "Öğrencimiz Gamze Nur Seçilmiş, üniversitemizin ilk mezunu olarak diplomasını almaya hak kazanmıştır. Kendisini ve üzerinde emeği bulunan hocalarımızı tebrik ediyorum. Lisansüstü programlarımıza devam etmekte olan diğer öğrencilerimiz de eğitimlerini başarıyla tamamladıkça mezun olmaya hak kazanacak ve SBTÜ mezunu olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Seçilmiş ise üniversitenin ilk mezun öğrencisi olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Gamze Nur Seçilmiş'in danışmanlığını yürüten Dr. Öğr. Üyesi Kholoud Elmabruk da uzun ve yoğun bir çalışma sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciyi tebrik etti.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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