Sivas Belediyesi'nden Öğrencilere Çanakkale Gezisi

Sivas Belediyesi Liselerarası Voleybol Şampiyonası'na katılan öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen törene Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Aydın, kentte liselerarası voleybol turnuvası düzenlendiğini ve turnuvaya katılan öğrencileri ödüllendirmek istediklerini belirterek, "Sadece dereceye girenleri ödüllendirmek biraz eksiklik olur diye düşündük. Bu öğrencilerimizin tamamını biz ödüllendirelim, ödülün de en güzeli olan Çanakkale gezisi düzenleyelim dedik. Böylece turnuvaya katılan 18 okulumuzun tamamını bu programa dahil ettik, 210 arkadaşımız bu geziye katılacak." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin önemine değinen Aydın, "Çanakkale insanlığın ibret alması gereken, içerisinde birçok kahramanlık barındıran, 3 dakika önce şehit olan askeri görüp, 3 dakika sonra şehit olacağını bilmesine rağmen çekinmeden sipere giren, babaların destan yazdığı, eşlerin destan yazdığı, 15 yaşındaki çocukların destan yazdığı çok müstesna bir mekan. İstedik ki sizler de burayı görün ve buradan kendinize dersler alın, o manevi havayı teneffüs edin." açıklamasında bulundu.

Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ise Belediye Başkanı Sami Aydın'a böyle güzel bir etkinliğe vesile olduğu için teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Savaşçı da "Çanakkale'de kutsal topraklardaki manevi atmosfere yakın bir hava vardır. Orada bu duygu yoğunluğunu yaşayacağınıza inanıyor, böyle güzel ve anlamlı bir geziye vesile olan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler Çanakkale gezisine uğurlandı.