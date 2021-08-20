Son dakika haber | Şentop ile Bakanlar Gül ve Muş, Sivas'ta cenazeye katıldı
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Son dakika haber | Şentop ile Bakanlar Gül ve Muş, Sivas'ta cenazeye katıldı

Son dakika haber | Şentop ile Bakanlar Gül ve Muş, Sivas'ta cenazeye katıldı
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin'in (71) Kangal ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin'in (71) Kangal ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgen'in annesi Sultan Bilgin için Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyü Tarihi Alacahan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bilgin'in ailesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Zekeriya Birkan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Habip Soluk, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile vatandaşlar katıldı. Sultan Bilgin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazenin ardından başkan Bilgin, taziyeleri kabul etti. TBMM Başkanı Şentop ile bakanlar Gül ve Muş taziyenin ardından köyden ayrıldı.


- Sivas
Son dakika haber | Şentop ile Bakanlar Gül ve Muş, Sivas'ta cenazeye katıldı
Son dakika haber | Şentop ile Bakanlar Gül ve Muş, Sivas'ta cenazeye katıldı
Son dakika haber | Şentop ile Bakanlar Gül ve Muş, Sivas'ta cenazeye katıldı
Son dakika haber | Şentop ile Bakanlar Gül ve Muş, Sivas'ta cenazeye katıldı
Son dakika haber | Şentop ile Bakanlar Gül ve Muş, Sivas'ta cenazeye katıldı
Son dakika haber | Şentop ile Bakanlar Gül ve Muş, Sivas'ta cenazeye katıldı
Son dakika haber | Şentop ile Bakanlar Gül ve Muş, Sivas'ta cenazeye katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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