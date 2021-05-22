SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ
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SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ

SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyünde arazi sulama tartışmasında S.A. ve Ö.A. isimli iki kardeşin kalaşnikoflu saldırısına uğrayan Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyünde arazi sulama tartışmasında S.A. ve Ö.A. isimli iki kardeşin kalaşnikoflu saldırısına uğrayan Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

SİVAS (DHA)

SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ
SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ
SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hayali olan aracı kendisi yaptı
Hayali olan aracı kendisi yaptı
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SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ - Haberler
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