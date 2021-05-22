SİVAS ARAZİ SULAMA TARTIŞMASINDA KALAŞNİKOFLU SALDIRI; BABA VE OĞLU ÖLDÜ

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyünde arazi sulama tartışmasında S.A. ve Ö.A. isimli iki kardeşin kalaşnikoflu saldırısına uğrayan Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.