Sivas'a yeni toptan sebze hali yapılacak

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni yapılacak toptan sebze hali projesi için esnafla bir araya geldi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni yapılacak toptan sebze hali projesi için esnafla bir araya geldi.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, kentte hayata geçirilmesi planlanan proje için hal esnafının görüş ve önerilerini aldı.

Proje için düşünülen kamu kaynağını doğru ve etkili kullanmak amacıyla esnafla bir araya geldiklerini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Mevcut sebze halimizin sorunları düzenleme yaparak bitmiyor. 36 yıllık bir yer burası, toptan sebze halini şehrin çok uzağına götürmeden hem esnafımızın hem de hemşerilerimizin kolay ulaşacağı bir yere taşıyarak ihtiyaca cevap veren, karışıklığın giderildiği bir sebze halini inşa etmek istiyoruz. Bunu yaparken de söylediğimiz gibi talep ve önerilerinizi alarak planlayalım düşüncesiyle buradayız. Sizlerle mutabık kalırsak gelecek sene yaz sonunda sizleri modern bir hal kompleksine kavuşturacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde