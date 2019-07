"Sivas'a Değer Katanlar" ödül töreni

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "2 yılda 96 bin KOBİ'ye 12 milyar lira kredi sağladık. Hükümetimize gidip ilave destek talep ettik, onlar da sağ olsunlar, 4 ayrı kredi paketiyle KOBİ'lerimize kredi sağladı." dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Sivas'a Değer Katanlar" ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, 100 yıl önce birlik ve beraberlik tohumunun atıldığı yer olan Sivas'ta bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

İstiklal mücadelesi ve bağımsızlık ateşinin Sivas Kongresi'nde doğduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Sivas'ı umudun ve milli iradenin şehri olarak görüyorum. Sivas olmasaydı Türkiye olmazdı, Türk milleti var olmazdı." diye konuştu.

TOBB olarak Sivas'a bir fakülte kazandırdıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Binayı yaptırdık ve Sivas Bilim-Teknoloji Üniversitesi'ne devrediyoruz. Sivas'a hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sivas, her hizmeti ve her iltifatı fazlasıyla hak ediyor. Çünkü Sivas, yiğit insanların, Yiğidoların şehri. 'Havası sert, adamı mert' demeleri de boşa değil. İşte Pir Sultan'dan Aşık Veysel'e, Kadı Burhanettin'den Halil Rıfat Paşa'ya, Nuri Demirağ'a kadar nice alimler, devlet adamları burada yetişti. Sivas deyince, ülkemizin ve Sivasımızın yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu da şehadete yürüyüşünün 10. yıl dönümünde anmak isterim." ifadelerini kullandı.

Karadeniz ile Akdeniz'i, Ordu-Sivas üzerinden bağlayacak yolun önemine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu yol sayesinde Sivas'ın denize bağlanacağını ve limana kavuşacağını vurguladı.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının da tamamlanması gerektiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, böylece Ankara-Sivas'ın 2 saate, İstanbul-Sivas'ın ise 5 saate ineceğini belirtti.

"2 yılda 96 bin KOBİ'ye 12 milyar lira kredi sağladık"

Düşük faizli KOBİ destek paketlerini başlattıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"2 yılda 96 bin KOBİ'ye 12 milyar lira kredi sağladık. Hükümetimize gidip ilave destek talep ettik, onlar da sağ olsunlar, 4 ayrı kredi paketiyle KOBİ'lerimize kredi sağladı. Finansmanda ikinci adımımız ticari alacak sigortası oldu. Ticari alacak sigortası bizim hayalimizdi, 2009 yılından bu tarafa her fırsatta hangi hükümet yetkisiyle bir araya gelsek alacak sigortasının devreye girmesini istedim. Devlet destekli ticari alacak sigortası bu sene devreye girdi. Diğer bir sıkıntı istihdam üzerindeki vergi. Asgari Ücret Desteği getirilmesini sağladık. İstihdam seferberliğini başlattık. Nisan ayı sonuna kadardı. Cebimizden 1 kuruş çıkmadan adam istihdam edebildik. Nisan sonrasında da SGK ve muhtasar ödemedik, sadece asgari ücret kadar miktarı ödüyoruz. Aralık 2020'ye kadar devam ediyor, biz sadece maaşını ödüyoruz."

Piyasanın canlandırılması için mobilyada, beyaz eşyada, otomobil ve konutta vergi indirimine gidildiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, bunun uzatılması noktasında hükümetten talepte bulunduklarını söyledi.

İş mahkemelerinin hep işveren aleyhine sonuçlandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu konuda hükümetle bir görüşme yaptıklarını ifade etti. İş davalarında önce ara bulucuya gidildiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, 2019'dan itibaren ticari uyuşmazlıklarda da ara buluculuğun zorunlu hale geldiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde tüm sıkıntıların aşılacağını dile getirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Sivas Kongresi'nin 100. yılı olması nedeniyle bereketli günler yaşadıklarını söyledi. 4 Eylül ruhunu ve mirasını daima yaşatmayı arzuladıklarını belirten Ayhan, "Sivas, Türkiye'nin tapusudur, harcıdır. Geniş bir coğrafyaya sahip ve beşeri sermayesi çok güçlü. Dolayısıyla ilimizin kıymetini bileceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Programda, TSO'nun 40 yıllık üyelerine, önceki dönem oda başkanlarına, Ticaret Borsası'nın tescil rekortmenlerine ve vergi rekortmenlerine plaket verildi.

Hisarcıklıoğlu, ayrıca Sivas Ticaret Borsası Laboratuvarının açılışını da gerçekleştirdi.

Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, oda ve borsa başkanları, sanayiciler ve davetliler katıldı.

