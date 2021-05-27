Sitenin bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı, rahatlığı 'pes' dedirtti

Sitenin bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı, rahatlığı 'pes' dedirtti Yılanı eliyle yakaladı o anlar kamerada Bursa'da 50 daireli bir siteye giren yılanı gören vatandaşlar korkuya kapıldı.

Sitenin bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı, rahatlığı 'pes' dedirtti

Yılanı eliyle yakaladı o anlar kamerada

BURSA - Bursa'da 50 daireli bir siteye giren yılanı gören vatandaşlar korkuya kapıldı. Yardım istedikleri vatandaş yılanı eliyle yakaladı.

Nilüfer ilçesi Akçalar mahallesinde bir sitenin bahçesine yılan girdi. Yılanı gören site sakinleri korkuya kapıldı. 2 metre uzunluğundaki yılan bahçede bulunan taşların arasına saklandı. Yılan site sakinlerinin korkuya kapılmasına sebep oldu. Yılandan korkan vatandaşlar Akçalar mahallesinde oturan ve yılanları eliyle yakalayan Youtuber İbrahim Sargın'dan yardım istedi. Yılanın bulunduğu siteye gelen Sargın, yılanı saklandığı yerde elleriyle yakaladı. Yakaladığı yılanı çuvala koyup doğaya bıraktı. Yılanın yakalanması ve doğaya salınması anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker