Oturduğu sitenin bahçesinde köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız ağır yaralandı - Haberler
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Oturduğu sitenin bahçesinde köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuk, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. 4 yaşındaki kız, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak ameliyata alındı.

Beştepe Mahallesi'nde evinin bulunduğu site içerisinde oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından beslenilen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun çığlıklarına komşuları yetişti.

Oturduğu sitenin bahçesinde köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız ağır yaralandı

AMELİYATA ALINDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük Asiye, Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye, ameliyata alındı.

Oturduğu sitenin bahçesinde köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız ağır yaralandı

SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, pitbull cinsi köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı. Köpekleri besleyen biri kadın 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Oturduğu sitenin bahçesinde köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Son Dakika Haberleri

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