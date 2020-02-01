Sitemizden Kamuoyu Açıklaması
Haberler » Güncel » Sitemizden Kamuoyu Açıklaması - Haber

Sitemizden Kamuoyu Açıklaması

Sitemizde 1 Şubat 2020 tarihinde yapılan "Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?" başlıklı haberde sehven yapılan hata ile ilgili tekzip metnimizdir.

01.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:54
Sitemizden Kamuoyu Açıklaması

Sitemizde 1 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan " kimdir? Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?" başlıklı haberde Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas biyografisi yerine isim benzerliği nedeniyle sehven Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın biyografisine yer verilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın isteği üzerine tekzip metnini yayımlar, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler