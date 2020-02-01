Sitemizden Kamuoyu Açıklaması
Sitemizde 1 Şubat 2020 tarihinde yapılan "Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?" başlıklı haberde sehven yapılan hata ile ilgili tekzip metnimizdir.
01.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:54
Sitemizde 1 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan "Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?" başlıklı haberde Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas biyografisi yerine isim benzerliği nedeniyle sehven Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın biyografisine yer verilmiştir.
Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın isteği üzerine tekzip metnini yayımlar, kamuoyunun bilgisine sunarız.