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Şişli Plak Festivali müzikseverlerle buluştu

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Şişli Plak Festivali müzikseverlerle buluştu

Şişli Belediyesinin Feriköy Organik Pazarı'nda ilk kez düzenlediği "Şişli Plak Festivali" başladı.

Şişli Belediyesinin Feriköy Organik Pazarı'nda ilk kez düzenlediği "Şişli Plak Festivali" başladı.

Yerli ve yabancı albümlerin meraklılarıyla plak stantlarında buluştuğu, pazarın otopark alanında yapılan festivalde söyleşi, mezat, imza etkinliği, konserler, sergi ve atölyeler de bulunuyor.

Gün boyunca çeşitli etkinliklerle müzikseverleri bir araya getiren festivalde, Türk rock müziği gruplarının konserleri de yer alıyor.

Rock konserlerinin afiş ve posterlerinin sergilendiği, çeşitli sanat çalışmalarına da ev sahipliği yapan festivale özel 500 koleksiyon plağı basılacak.

"Geçmişle bugünü birleştiren bir festival"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir yapmak istedikleri festivali hayata geçirmekten dolayı heyecanlı ve keyifli olduğunu söyledi.

Şişli'de ilk kez plak festivali düzenlendiğini ifade eden Keskin, "Bir profesyonel etkinlik değil bu, tamamen duygu yükü olan, geçmişle bugünü birleştiren bir festival. Hem yerli hem de yabancı plaklar burada ilgililerine sunuluyor. Tezgah açan arkadaşların her biri de bu işi gerçekten inanarak yapan, zevk alan komşularımız." dedi.

Keskin, Osmanlı döneminden bugüne tarihi dokusu, sanayi yapıları ve kültürel yapılarıyla öne çıkan Bomonti'nin önemli bir kültürel miras olduğunu ve burada insana hitap eden projeler geliştireceklerini sözlerine ekledi.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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