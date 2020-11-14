Şişli'de silahla yaralamaya karışan bir kişi tutuklandı
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Şişli'de silahla yaralamaya karışan bir kişi tutuklandı

14.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:07

Şişli'de dede ve torununun silahla yaralanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Şişli'de dede ve torununun silahla yaralanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 6 Kasım'da Feriköy Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir inşaat firmasında, firma sahipleri ile 2 şüpheli arasında tartışma çıktı.
Şahıslar arasındaki kavga sırasında, iş yeri sahibi Celal S. ile torunu Celal Ö. tabancayla bacaklarından vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı dede ve torunu, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek, tedavi altına alındı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, A.Y ve H.Y isimli şüpheli şahısların silahları Eskişehir Mahallesi Mekkareci Sokak'taki bir ikametten aldığını tespit etti.
H.Y ve A.Y, 8 Kasım'da gözaltına alırken, üst aramalarında olayda kullanılan 2 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sepette silah
Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler A.Y ile H.Y'nin evin balkonundan sarkıtılan sepetteki silahları aldıkları ve sonrasında saldırıyı gerçekleştirdikleri yer alıyor.

Şişli'de silahla yaralamaya karışan bir kişi tutuklandı
Şişli'de silahla yaralamaya karışan bir kişi tutuklandı
Şişli'de silahla yaralamaya karışan bir kişi tutuklandı
Şişli'de silahla yaralamaya karışan bir kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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