Şişli'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şişli'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen kişi yakalandı

Şişli'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Şişli'de, bir caddeye park eden araç sürücülerinden yetkisi olmadığı halde ücret isteyen kişi gözaltına alındı.

Şişli'de, bir caddeye park eden araç sürücülerinden yetkisi olmadığı halde ücret isteyen kişi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, yaptığı denetimlerde, Mim Kemal Öke Caddesi'nde "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen O.K.'yi yakaladı.

Şüpheli O.K. hakkında "kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçu ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şişli'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 14:35:43. #1.14#

title