Şişli'de kamyonetin altında kalan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
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Şişli'de kamyonetin altında kalan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

08.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:03
Şişli'de kamyonetin altında kalan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Özgür EREN / ŞİŞLİ'de bisiklet süren 11 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.

Özgür EREN/ ŞİŞLİ'de bisiklet süren 11 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilirken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak üzerinde dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 11 yaşındaki Deniz Aslan evinin önünde bisikletle gezerken o sırada başka araca yol vermek için geri geri gelen Vahdet V. yönetimindeki  34 GIR 38 plakalı kamyonetin arka tekerleği çocuğun kafasının üzerinden geçti. Çevredekilerin uyarısı ile aracının durduran sürücü aracın altında çocuğun olduğu görüp şok geçirdi. Olay hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ambulans ile Şişli'de özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de sürücü Vahdet V.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çocuğun beyninin parçalandığı ve beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Sokakta esnaf olan Atilla Azer "Bir minibüs başka bir araca yol verirken burada oturan küçük bir kardeşimiz bisiklet kullanırken düşüyor ve tekerleğin altında kalıyor. Allah yardımcısı olsun. Allah ailesine yardım etsin" diye konuştu.


Şişli'de kamyonetin altında kalan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
Şişli'de kamyonetin altında kalan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
Şişli'de kamyonetin altında kalan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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