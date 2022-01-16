Şişli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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Şişli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Şişli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde seyreden H.Ö. idaresindeki 34 NE 4554 plakalı otomobil ile K.A. yönetimindeki 14 DD 050 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.???????

Kazada, Y.B, K.Y, İ.Y, H.Ö. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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