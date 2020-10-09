Polis ve itfaiye ekipleri evinde düşerek yaralanan yaşlı kadın için seferber oldu
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Polis ve itfaiye ekipleri evinde düşerek yaralanan yaşlı kadın için seferber oldu

09.10.2020 06:47 | Son Güncelleme: 09.10.2020 07:48

Şişli'de meydana gelen olayda, evinde düşerek yaralanan yaşlı kadın çığlık atarak sesini duyurmaya çalıştı. Polis ve itfaiye ekipleri yaşlı kadının yardımına koşarken, kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şişli'ninFeriköy Mahallesi Baruthane Caddesi'nde saat 06:00 sıralarında meydana gelen olayda, 4 katlı binanın birinci katından kadın çığlıkları geldiğini duyan bir vatandaş devriye görevi yapan polis ekiplerini durdurarak durumu bildirdi.

Binanın önüne gelen polis ekipleri dairede yalnız yaşayan 87 yaşındaki Aydan S.'nin düşerek yaralandığını belirledi. Yaşlı kadının sesini duyurabilmek için camın önüne kadar sürünerek geldiği öğrenildi.

İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Yaralı olan yaşlı kadın kapıyı açamayınca polisler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yaşlı kadının bulunduğu camdan içeri girerek kapıyı açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri daireye girdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaşlı kadın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri evinde düşerek yaralanan yaşlı kadın için seferber oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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