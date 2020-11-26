Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'yla ilgili olay iddia: PKK'nın miting, açlık grevi gibi faaliyetlerinde bulunmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasında, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la ilgili suçlamalar ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütünün şehir yapılanmasına ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığı öğrenildi. Dosyadaki bilgilere göre HDP kontenjanından meclis üyesi olarak seçildiği değerlendirilen Yavuz'a, daha sonra başkan yardımcılığı görevi verildi.

SUÇLAMALAR: AÇLIK GREVLERİ, ÖLEN ÖRGÜT ÜYELERİNİN AİLELERİNE YARDIM

Cihan Yavuz'un terör örgütü PKK'nın KCK yapılanmasında faaliyetleri olduğu tespit edilerek soruşturma kapsamına alındığı öğrenildi. Yavuz'un örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi.

KONUMU VE BÜTÇESİNİ KULLANIP KULLANMADIĞINI MÜFETTİŞLER İNCELEYECEK

Cihan Yavuz'un terör örgütü PKK/KCK yapılanması içindeki faaliyetlerinde 'Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı' konumu ve belediye bütçesini kullanıp kullanmadığına ilişkin incelemenin ise İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılacağı belirtildi.

Yavuz'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarının bir araya getirilerek koordine edilmesi amacıyla Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) içerisinde HDK (Halkların Demokratik Kongresi), MATUHAY-DER (Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği) ve Cezaevi Dış Koordinasyon yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespiti yapıldı. Operasyonda Cihan Yavuz'la birlikte, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olan bir kişinin de aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk