Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: - Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu Bodrum kattaki elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Şişhane'de 7 katlı otelin bodrum katındaki elektrik panosundan çıkan yangın paniğe sebep oldu.

- Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

Bodrum kattaki elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL - Şişhane'de 7 katlı otelin bodrum katındaki elektrik panosundan çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kısa süre içinde müdahale edilen yangında mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Yangına müdahale esnasında otel çalışanlarının da biriken suyu tahliye ettiği görüldü.

Yangın, saat 19.00'da Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otelin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, otelin bodrum katındaki elektrik panosundan dumanlar yükselmeye başladı. Bodrum kattan çıkan yangınları gören otel görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Otel çalışanları bu esnada iki kişiyi üst katlardan alarak tahliye etti.

"İki kişi tahliye edildi"

Yangına müdahale esnasında çevrede bulunan Tarık Özen isimli vatandaş, "Ben zaten sokağın arkasında oturuyorum. Çıktım dumanlar vardı. Ama yukarıda iki tane misafir vardı. Onları bir şekilde indirdiler. Sağ salim indiler. Dumanlar tahliye edildi, yangın söndürüldü. İki kişi tahliye edilmişti en üst katlardan" şeklinde konuştu.

Otel çalışanlarının da yangının söndürüldüğü esnada oluşan su birikintisini dışarıya attığı görüntülendi. Yangından dolayı bodrum katta maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyada gündem oldu: Özgecan gibi olmak istemiyorum
Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyada gündem oldu: Özgecan gibi olmak istemiyorum
İstanbul'da izinsiz pankart astığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan kişi saldırıya uğradı
İstanbul'da izinsiz pankart astığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan kişi saldırıya uğradı
Bursa'da ikinci orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Bursa'da ikinci orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Vladimir Putin Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Deniz Akkaya Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Elmas Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 20:08:35. #1.15#

title