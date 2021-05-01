Şişeler karıştı, bir kişiye beş doz birden koronavirüs aşısı yapıldı
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Şişeler karıştı, bir kişiye beş doz birden koronavirüs aşısı yapıldı

Şişeler karıştı, bir kişiye beş doz birden koronavirüs aşısı yapıldı
Haberler.com / Merve Tokaz - Haberler | Dünya

Almanya'da bir kişiye yanlışlıkla bir doz yerine, beş doz korona virüs aşısı yapıldı. Yetkililerin durumu fark etmesiyle hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin başkenti Schwerin'deki aşılama merkezinde yaşanan skandalı Schwerins Volkszeitung adlı gazetede duyurdu.

ŞİŞELERİ KARIŞTIRINCA BEŞ DOZU BİRDEN YAPTILAR

Aşının normalden beş doz fazla yapıldığının yetkililer tarafından fark edilmesi üzerine söz konusu kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastanede tutulduğunu açıklarken Schwerin'deki aşılama kampanyası yöneticisi gazeteye yaptığı açıklamada olayı, "üzüntü verici" olarak nitelendirerek hatanın, kullanmadan önce sulandırılarak seyreltilmiş aşı şişeleriyle, seyreltilmemiş şişelerin karıştırılmasından kaynaklandığını söyledi.

BioNTech AŞILARI SEYRELTİLEREK UYGULANIYOR

BioNTech/Pfizer ortaklığında geliştirilen ve özel saklama koşullarında korunan aşının muhafaza edildiği şişelerde 5 dozluk aşı bulunuyor. Aşı yapılırken her bir doz aşı sulandırılarak aşı seyreltilmiş şekilde uygulanıyor.

ALMANYA'DA ÜÇÜNCÜ DALGA KRİZİ SÜRÜYOR

Üçüncü dalga nedeniyle olağanüstü kısıtlamaların uygulandığı Almanya'da son 24 saat içinde 24 bin 329 yeni vaka görüldü. Halen enfekte olanların sayısı 303 bin 600. Son 24 saat içinde 306 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana ölümlerin sayısı 82 bin 850'ye yükseldi.

NÜFUSUN 26,9'U AŞILANDI

Almanya'da aşı tedariğinde ve dağıtımında yaşanan zorluklar ve gecikmeler nedeniyle uzun süre ağır ilerleyen aşılama süreci ise son günlerde hız kazandı. Dün sadece bir günde, Almanya genelinde, 916 bin 388 kişiye aşı yapıldı. Bugüne kadar Almanya nüfusunun yüzde 26,9'u en az bir doz koronavirüs aşısı oldu. Tam koruma için gerekli aşıları tamamlamış olanların oranı ise sadece yüzde 7,7.

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Merve Tokaz
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