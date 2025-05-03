Sırrı Süreyya Önder öldü mü? SON DAKİKA!

Sırrı Süreyya Önder öldü mü? Son dakika haberine göre, Sırrı Süreyya Önder'in son durumu hakkında açıklama geldi. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu merak ediliyordu. Ayrıntılar geliyor...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER ÖLDÜ MÜ?

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 15 Nisan akşamı hastaneye kaldırılan ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.

Dem Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. 15 Nisan'da geçirdiği ağır kalp rahatsızlığı sonrası İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat geçiren, daha sonra yoğun bakım ünitesine alınan Sırrı Süreyya Önder 62 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder 7 Temmuz 1962, Adıyaman doğumlu, Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekilidir.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.[2] 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.

3 Mayıs 2025 günü hayatını kaybetmiştir.