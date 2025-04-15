Sırrı Süreyya Önder evli mi, çocuğu var mı? Sırrı Süreyya Önder eşi kim?

İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. Önder'in hayati riskinin olduğu belirtilirken, partiden yapılan açıklamada, "Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir." denildi. Peki, Sırrı Süreyya Önder evli mi, çocuğu var mı? Sırrı Süreyya Önder eşi kim?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Doğum : 7 Temmuz 1962 (62 yaşında),

Doğum yeri : Adıyaman

Çocuğu : Ceren Önder Kandemir

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.

2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı.

HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi.

TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.

Sırrı Süreyya Önder özel hayatına dair detaylı ilgiler bulunmuyor.