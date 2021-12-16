Şırnaklı öğrenciler Yerli Malı Haftası geleneğini sürdürüyor - Haberler
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Şırnaklı öğrenciler Yerli Malı Haftası geleneğini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | Güncel

Şırnaklı öğrenciler Yerli Malı Haftası geleneğini sürdürüyorŞIRNAK Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Şırnak ve ilçelerinde de Yerli Malı Haftası kutlamaları başladı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnaklı öğrenciler Yerli Malı Haftası geleneğini sürdürüyor

ŞIRNAK Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Şırnak ve ilçelerinde de Yerli Malı Haftası kutlamaları başladı. Öğrenciler, evde hazırlanan yemek ve pastaları sınıflarına getirip kutlama yaptı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde Cemil Gökçe İlk ve Orta okulunda öğrenciler, yerli malı haftası kutlamaları yaptı. Evde ailelerinin hazırladığı yemek ve tatlıları getirip okulda öğretmenleriyle beraber yiyen öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı. Öğrencilerden Havin Gökçe, etkinliğin yapılmasından çok mutlu olduğunu söyledi. Birinci sınıf öğrencisi olduğunu ve öğretmen olmak istediğini ifade eden Gökçe, "Bu gün Yerli Malı Haftası ve bende mercimek köftesi getirdim. Çok eğleniyoruz" dedi.

Öğrencilerden Derya Ecer ise bu tür etkinliklerin her gün olmasını istediğini, arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiğini ve bu güzel günü kutladıklarını kaydetti.

Şırnaklı öğrenciler Yerli Malı Haftası geleneğini sürdürüyor

Şırnaklı öğrenciler Yerli Malı Haftası geleneğini sürdürüyor

Şırnaklı öğrenciler Yerli Malı Haftası geleneğini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Son Dakika Haberleri

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