ŞIRNAKLI ÇİFTÇİ VE EŞİ BU KEZ DE AVRUPA TURUNA ÇIKTI

ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50), okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48) ile birlikte bu kez Avrupa turuna çıktı. 10 yıldır dünyanın farklı ülkelerini yöresel kıyafetler ile gezen çift, yaklaşık bir ay içinde 20'ye yakın Avrupa ülkesini ziyaret etmeyi hedefliyor.

Balveren beldesinde çiftçilik yapan Feyzullah Artuç, eşi Taybet Artuç ile birlikte 10 yıldır dünyanın birçok ülkesini gezdi. Yurt dışı gezilerinde eşini yanından ayırmayan Feyzullah Artuç'un bu yılki gezi rotası Avrupa ülkeleri oldu. Bugüne kadar Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya ve Katar gibi ülkeleri ziyaret eden Artuç çifti, gittikleri her ülkede kendi yöresel kıyafetleriyle geziyor.

EYFEL KULESİ ÖNÜNDE HALAY ÇEKİP, SAC EKMEĞİ PİŞİRECEKLER

Yabancı dil bilmedikleri için gittikleri ülkelerde insanlarla işaret diliyle anlaşan Artuç çifti, bu yıl Fransa Konsolosluğu'ndan aldıkları vizeyle Fransa, İtalya, Almanya, İsveç gibi Avrupa'nın birçok ülkesini gezecek. Ahırdaki ineğini satıp, Avrupa turuna çıktığını anlatan Feyzullah Artuç, eşiyle birlikte Paris'e gittiklerinde Eyfel Kulesi önünde yöresel kıyafetlerle halay çekip, sac ekmeği pişireceklerini söyledi. Artuç, 10 yıldır eşimle beraber yurt dışına çıkıyoruz. Daha önce Japonya, Katar, Brezilya, Küba, Rusya gibi birçok ülkeyi dolaştım. Bu sene de Avrupa ülkelerine gideceğim. Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, İsveç gibi ülkeleri dolaşacağım. 25-30 gün içerisinde tahminen 15-20 ülkeyi gezmeyi hedefliyorum dedi.

'KENDİ KÜLTÜRLERİMİZİ DE BÜTÜN DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ'

Amacının dünyayı gezerek, tanımak olduğunu belirten Artuç, Amacım bu küçük dünyaya gelmişken tanımadan gitmemek. Hayat kısa, hayata başlarken dünyamızı tanımak istiyoruz. Bilim insanları, dünyanın meydana gelişini, ağırlığını, çapını ölçmüşler. Biz de Şırnaklı bir çiftçi olarak Fransa'ya gidiyoruz. Bilim insanları dünyayı böyle keşfetmişken, her yönüyle kanıtlamışken, Fransa'ya gitmek, dünyayı gezmek bize fazla gelmemeli. Kendimizi tanıtmak istiyoruz. Başka kültürleri tanımak istiyoruz. Kendi yöresel kıyafetlerimizi tanıtmak istiyoruz. Paris'i yerel kıyafetlerimizle dolaşmak istiyoruz. Bir de Avrupa ülkelerinin standartlarını test etmek istiyoruz. Bizdeki hayat standartları nedir, onlardaki hayat standartları nedir . Yani bunu karşılaştırmak istiyoruz. Kültürleri yerinde tanımak öğrenmek istiyoruz. Kendi kültürlerimizi de bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Önümüzdeki sene de Mısır ve Avustralya var. Önümüzdeki 2 sene içerisinde bütün kıtaları, bütün dünyayı dolaşmış olacağız dedi.

'LÜKS OTELLERE, LÜKS RESTORANLARA GİTMEYECEĞİZ'

Gezileri için aylar öncesinden hazırlıklar yaptığını ve uygun biletler aldığını anlatan Artuç, Biz çiftçiyiz. Sınırlı bir gelirimiz var. Otostopçu değiliz ama ona benzer şekilde yolculuk yapıyoruz. Aylar öncesinden biletlerimizi kesiyoruz. Geçimimizi hayvancılık ve tarımla sağlıyoruz. Burada ticari minibüsüm de var. Eşim bir büfe işletiyor. Lüks otellere, lüks restoranlara gitmeyeceğiz. İtalya'da bildiğim kadarıyla küçük bir su 2-3 euro arası. Tasarruf etmeye çalışacağız.

Artuç, Avrupa gezisini karayoluyla yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA