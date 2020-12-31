Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor
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Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor

31.12.2020 23:04 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:08
Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, yol kontrol noktalarında görevli güvenlik güçlerini, Şırnak Devlet Hastanesi'nde ise çalışanları ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, yol kontrol noktalarında görevli güvenlik güçlerini, Şırnak Devlet Hastanesi'nde ise çalışanları ziyaret edip yeni yıllarını kutladı. Vali Pehlivan, kentte koronavirüs vakalarında geçen aya oranla yüzde 50 düşüş yaşandığını söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile birlikte şehir girişlerinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret edip, güvenlik güçlerinin ve kente giriş yapan vatandaşların yeni yılını kutladı. Ardından 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Vali Pehlivan, telsizden anons yaparak tüm sağlıkçıların yeni yılını kutladı. Buradan Şırnak Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Pehlivan, tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

'KORONAVİRÜS VAKALARINDA YÜZDE 50 DÜŞÜŞ OLDU'

Kısıtlama kararlarıyla birlikte vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirten Vali Pehlivan, "Geçen aya oranla yüzde 50'nin üzerinde bir düşüş sağladık. Çok şükür, yıl boyunca da hastane şartlarımızı, imkanlarımızı zorlayacak bir tabloyla karşılaşmamıştık. Sürekli teyakkuz halinde, bütün arkadaşlarımızla, filyasyon ekiplerimizle, takip ekiplerimizle süreci yakından takip ediyorduk. En son alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarıyla birlikte sonuç vermeye başladı. Vatandaşlarımız bu kısıtlamalara geçtiğimiz hafta sonlarında olduğu gibi uyarlarsa bu yılbaşı akşamı ve devamında da sorun yaşamadan, vaka sayılarında herhangi bir artış yaşamadan bu süreç işler. 2021 yılının öncelikle sağlık dolu bir yıl olmasını diliyorum. Koronavirüsün ülkemizden ve dünyadan bertaraf edilmiş olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.


Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor
Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor
Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor
Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor
Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor
Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor
Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor
Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor
Şırnak, yeni yıla vaka sayılarında yüzde 50 düşüşle giriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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