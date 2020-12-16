Şırnak Valisi Pehlivan, Kovid-19 denetimine katıldı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Son yapılan kısıtlamalar sonucunda ilimiz genelinde çok şükür şu anda vakalar aşağı doğru azalma eğiliminde.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Son yapılan kısıtlamalar sonucunda ilimiz genelinde çok şükür şu anda vakalar aşağı doğru azalma eğiliminde. Tabi bu eğilimin, azalışın devam etmesi için kurallara çok daha fazla riayet etmemiz gerekiyor." dedi.

Vali Pehlivan, beraberinde Belediye Başkan Vekili Bahar Cavlak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Bağbuğ ve İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ile Prestij Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, emniyet ve zabıta ekiplerinin yeni tip koronoavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gerçekleştirdiği maske denetim uygulamasına katıldı.

Maske takmayan vatandaşları uyaran Pehlivan, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için uygulamanın önemini vurguladı.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizliğin en önemli konular olduğunu söyledi.

Kentte 100'e yakın polis, sağlık ve zabıta ekibinin sürekli sahada olduğunu aktaran Pehlivan, ekiplerce vatandaşlara maske mesafe ve hijyen konularında uyarılar yaptıklarını, el broşürü dağıttıklarını belirtti.

Kış mevsimine girilmesiyle ülke genelinde vakaların arttığını kaydeden Pehlivan, şöyle devam etti:

"Yaptığımız ziyaretlerde havaların soğumasıyla kapalı mekanlara yönelmenin olabileceğini, evlerimiz de dahil olmak üzere kapalı mekanlarda toplanılmaması, bir araya gelme zorunluluğu olduğunda, özellikle alışveriş gibi vesilelerle, muhakkak maske, mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini hatırlattık. Bu konuda vatandaşlarımızı duyarlı davranmaya davet ediyoruz."

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta içi ve hafta sonu yapılan kısıtlamaların kent genelinde olumlu neticeler getirdiğini anlatan Pehlivan, "Çok şükür şu anda vakalar aşağı doğru azalma eğilimindedir. Tabi bu eğilimin, azalışın devam etmesi için kurallara çok daha fazla riayet etmemiz gerekiyor. Evlerde lütfen gün, mevlit, taziye gibi gerekçelerle toplanmayalım." diye konuştu.

Yapılan kısıtlamalara vatandaşların büyük ölçüde uyduğunu ifade eden Pehlivan, sabırla süreci en iyi şekilde sürdürmek zorunda olduklarını, güzel günlerin yakın olduğunu dile getirdi.

"Uygulamaları kendi, ailemizin ve toplumumuzun sağlığı için bir sorumluluk olarak kabul edelim." diyen Pehlivan, süreci dayanışma anlayışı içerisinde hep birlikte yürüttüklerini kaydetti.

Vali Pehlivan, "İnanıyorum ki bu sürecin sonunda birlikte kazanacağız. Çocuklarımız uzaktan eğitim alıyorlar. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bir an evvel okullarına kavuşması, kamu kurumlarındaki mesai ile ilgili düzenlemelerin normale dönmesi ve birçok hususun normale dönmesi için kurallara uyalım. Çevremizde de gerekli uyarıları bize düşen taraflarıyla yapalım. Hep birlikte bu süreci sağlıklı neticelere doğru götürelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan