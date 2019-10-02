Şırnak'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması

02.10.2019 15:46

Şırnak'ta, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında 'Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.



Orgeneral Edip Başer Ortaokulu'nda düzenlenen uygulamaya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tamer Bilecan ve öğrenciler katıldı.



Burada konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, projenin amacının trafikte yayayı önceleyerek yaya güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılı yaya önceliği olarak ilan etmişti. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve faaliyetler yapıldı. Bu kapsamda yerel yönetimlerimiz ile iş birliği içerisinde yaya geçitlerinin belirlenmesi, çizgileriyle, işaretleriyle, ışıklarıyla ve bu işaretlerin daha belirgin hale getirilmesi amaçlandı. Okullarda öğrencilere trafik bilincinin artırılması emniyet, jandarma ve milli eğitim müdürlüğün eğitici faaliyetler düzenlemesi ve bunların birçoğu hayata geçirildi. Türkiye geneli 2019 yılın ilk 9 ayında ölümlü trafik kazalarında yüzde 28 bir azalma oldu. Ölüm sayısında da yüzde 30 civarında azalma oldu. Şırnak'ta ise 2017 yılında ölümlü trafik kazası 12 iken, 2018 yılında 8'e düştü. Yani yüzde 40 azalma gerçekleşti. 2019 yılın ilk 9 ayında ise maalesef 4 ölümlü trafik kazamız oldu. Biz bunu topyekun bir mücadeleyle aşarız. Kurallara uymakla aşarız. Trafik kurallarına ne kadar riayet edersek bu konudaki problemlerde bertaraf edilecektir" dedi.



Sürücülerin, üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçidinden geçen öğrencilere yol verdiği görüldü. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA