Şırnak'ta TRC3 Bölgesi Genç İstihdamının Teşviki Teknik Destek Projesi Sertifika Töreni yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta TRC3 Bölgesi Genç İstihdamının Teşviki Teknik Destek Projesi Sertifika Töreni düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, TRC3 Bölgesinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı olarak faaliyet gösterdiği ve 4 ilin dahil olduğu bir uygulama olduğunu söyledi.

Salgın şartlarına rağmen bin 600 kişiye ulaşıldığını ve hedefin 2 yıl içinde 10 bin kişi olduğunu belirten Pehlivan, "Gençlerin istihdamı konusu çok önemli bir konudur. Çünkü gençler geleceğimizdir. Geleceğimizi gençler ile inşa edeceğime göre, gençlerimizi kendi başına bırakamayız. Sadece okula gittiler, geldiler deyip bırakamayız. Onları yönlendirmemiz gerekiyor. Bu yönlendirmeyi de yaparken sadece bir grup veya iki grup, bir kişi veya iki kişi değil, topyekün bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerekiyor." dedi.

Gençlerin ileride kendi mesleklerini kurmaya yöneldiklerinde KOSGEB ve İŞKUR gibi kurumların devrede olması gerektiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bu proje bağlamında bütün kuruluşlar kurumlar gerekli katkıyı sunuyor, bundan sonrada sunmaya devam edecekler. Konu başlıklarını da hem çağın hem de yereldeki gerekliliklere göre belirlenmiş durumda. Bir yandan bilgisayarlı muhasebe, dijital sosyal medya, tesisatçılığa kadar, asansör tamiri bakımına kadar çeşitli alanlar belirlenmiş durumdadır. Bu çeşitlilik de önemlidir. Hem gençlerimizin ilgi alanına göre hem de çağın gerekliliklerine göre bu başlıklar belirlenmiş durumda."

Eğitimlerin devam ettiğini dile getiren Pehlivan, bu süreçte atölyelerin açılmasının gençlerin aldıkları eğitimin alana ve ticari hayata taşınması konusunda eriştikleri noktayı göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

İstihdamın artması için işverenlerin de özverili davranması gerektiğini vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bir yandan gençlerimizin kapasitesini kurslarla geliştirmeyi, bir yandan da işverenlerimizim de bakış açılarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Onlar yeni istihdam sağlama konusunda daha ileriye dönük gençlerimizi kazanmaya yönelik bir bakış açısı ortaya koyduklarında ve daha yenilikçi bir bakış açısı ortaya koyduklarında bu da daha fazla gençlerimizin istihdam edilmesi anlamına gelecektir. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Çıktıkları bu yolda üstün başarılar, muvaffakiyetler temenni ediyorum. Hepsini iş sahibi, istihdam edilmiş görme temennisi diliyorum."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da ekonomik ve teknolojik dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Yarka, şöyle konuştu:

"Uluslararası ilişkilerin zamandan ve mekandan bu kadar bağımsızlaştığı, ülkelerin sınırlarını yok saydığı günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, beşeri sermaye kaynağımız olan gençlerimizi bu doğrultuda yetiştirmek büyük önem arz ediyor.

Genç nüfus oranı yüksek olan ilimizin de bu maratona ayak uydurmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Şüphesiz ki gençliğin yetiştirilmesi için yapılacak yatırımlar, en yüksek hasıla sağlayan yatırımlardır. Bu yüzden önceliğimiz gençlerimizin geleceğine yatırımlarda bulunmak, vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olmalarını sağlamaktır."

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamın Teşviki Projesi'nin toplamda 3,8 milyon avro olup bu tutarın yaklaşık yüzde 85'inin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini söyledi.

Alanlı, "Projemiz Temmuz 2020 yılı itibarıyla başlamıştı. Salgın koşulları nedeniyle zorluklar yaşasak da tüm paydaşlarımızın işbirliğiyle eğitimler devam ederek başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 4 ilde toplam 33 programda 605 katılımcıya ve öğrenciye eğitim verilmiştir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener de DİKA'nın destekleriyle proje kapsamında kentte 200 öğrencinin çeşitli kurslara katılarak sertifika almaya hak kazandığını ve bu kurslarla birlikte istihdam edilecek vasıflı eleman sayısının kent genelinde giderek arttığını söyledi.

Program sonunda, katılımcılara sertifikaları verildi, hatıra fotoğrafı çekildi.