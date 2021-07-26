Şırnak'ta terör bitti, vatandaşlar serinlemek için vadilere akın etti
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Şırnak'ta terör bitti, vatandaşlar serinlemek için vadilere akın etti

Şırnak'ta terör bitti, vatandaşlar serinlemek için vadilere akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ta güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ile birlikte vatandaşlar serinlemek için yıllarca gidilemeyen vadilere akın etti.

Şırnak'ta güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ile birlikte vatandaşlar serinlemek için yıllarca gidilemeyen vadilere akın etti. Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar derelere, vadilere, koylara giderek doyasıya yüzüp serinledi. Sağlanan huzur ile birlikte yüksek dağlarda eriyerek derelere akan buz gibi kar sularında serinleyenlerin oluşturduğu görüntüler vatandaşlara huzur verdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkisiyle derelere akın edenler gün boyu Kato Dağı manzaralı yüzmenin keyfini yaşıyor. İlçeye bağlı Aşağıdere köyü Cintaşı mevkiindeki vadideki buz gibi Habur Çayında yüzen gençler sıcaklardan kurtulmanın tadını çıkarıyor. Cintaşı dedikleri dev kayalık üstüne çıkıp suya balıklama atlayanlar sıcaklardan böyle korunduklarını dile getirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kavurucu sıcaklar etkisini gösterince dere yatağını görenler serinlemek için günlerdir sudan çıkmıyor. Kayalıklarda güneşlenip yaz aylarının keyfini yaşayanların oluşturduğu manzara deniz sahillerini aratmıyor. Ferdi Turan adındaki bir genç günlerdir köylerinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan vadiye gelip yüzdüğünü söyledi. Turan, "Sıcak havalar bastırınca her gün buraya geliyoruz. Çok güzel bir yer, tehlikeli değil, aslında alıştığımız için buz gibi suda serinliyoruz. Kuraklık etkisini gösterdi. Bu yüzden sularımızda çok kalmadı" dedi.

Abdulcebbar Dereli isimli bir vatandaş ise herkesi köylerine davet etti. Dereli, "Buralar çok güzel herkesi beklerim. Su çok güzel her yıl buraya geliyoruz. Yaz aylarında havalar çok sıcak olunca buraya gelip akşama kadar yüzüyoruz sonra eve gidiyoruz" şeklinde konuştu.

(Hazım Gökçe - Serdar Gükçe/İHA)

Şırnak'ta terör bitti, vatandaşlar serinlemek için vadilere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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