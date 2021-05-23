Şırnak'ta "siyabo" otu toplamak için 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na çıkıyorlar
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Şırnak'ta "siyabo" otu toplamak için 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na çıkıyorlar

Şırnak'ta 'siyabo' otu toplamak için 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na çıkıyorlar
Anadolu Ajansı / Fadıl Aslan - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na giden vatandaşlar, erimeye başlayan karların altında yetişen "siyabo" otunu topluyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na giden vatandaşlar, erimeye başlayan karların altında yetişen "siyabo" otunu topluyor.

Faraşin Yaylası, uzun geçen kışın ardından baharla canlandı. Hava sıcaklığının artmasıyla yaylada erimeye başlayan karların altında yetişen "siyabo" otuna vatandaşlar rağbet gösteriyor.

Özellikle yüksek dağların yamaçlarında doğal olarak yetişen ve yörede çiğ veya pişirilerek tüketilen siyabo otunun kilogramı 15 ila 30 liradan satılıyor.

Mersin'den siyabo otu toplamak için Faraşin Yaylası'na gelen Amine Acar, AA muhabirine, bunun zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

"Dağların zirvesine zorlu bir yolculuk yaptık. Siyabo otunu toplamak çok zahmetli. Çünkü karlı bölgelerin yüksek rakımlarında yetişiyor." diyen Acar, topladıkları otu haşladıktan sonra tenekelere koyduklarını, hava almayacak şekilde kış aylarına kadar sakladıklarını aktardı.

Sabiha Ertuş da otun birçok faydasının bulunduğuna inandıklarını dile getirerek, ottan farklı yemekler hazırlandığını kaydetti.

Murat Aslan ise her ailenin, yaylanın farklı bir yerinde ot topladığını anlatarak, bölgeyi bilmeyen vatandaşlara rehberlik ettiklerini belirtti.

Bazı ailelerin otu satıp gelir elde ettiğini aktaran Aslan, bazı ailelerin ise sadece tüketmek için siyabo otunu topladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fadıl Aslan

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Şırnak'ta "siyabo" otu toplamak için 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na çıkıyorlar - Haberler
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