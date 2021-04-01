Şırnak'ta mayına basan çoban, yaşamını yitirdi (2)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIŞırnak'ın Silopi ilçesinde, hayvanları otlatırken mayına basarak hayatını kaybeden çoban Cemil Kaçar'ın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere Siirt'te uğurlandı.

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, hayvanları otlatırken mayına basarak hayatını kaybeden çoban Cemil Kaçar'ın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere Siirt'te uğurlandı.

Şırnak Devlet Hastanesi önünde yapılan resmi uğurlama törenine Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve Cemil Kaçar'ın yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, duaların okunmasının ardından Kaçar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'te uğurlandı.

Kaçar'ın yeni yaptığı evin borcunu kapatmak için Silopi'ye çobanlık yapmaya gittiği öğrenildi.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN