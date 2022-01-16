Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu...26 köy, 11 mezra yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu...26 köy, 11 mezra yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | Güncel

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu...26 köy, 11 mezra yolu ulaşıma kapandı

ŞIRNAK - Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışının etkisi devam ediyor. Şırnak'ta, 26 köy, 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 2 metre kadar çıkarken, alçak kesimli bölgelerde ise yarım metreyi geçti. Ekiplerin karla mücadelesi gece gündüz devam ediyor. Kapalı olan köy yolları ise o ulaşıma açılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Yoğun kar yağışlarından bal arıları da nasibini aldı. Beş ay boyunca kar altında kalacak olan bal arıları, üreticilerini endişelendiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda arıların önünü temizleyen arıcılar, kışın çok sert geçeceğini belirtiyor.

Vatandaşlardan Yılmaz Gükçe, kar yağışını aylarca beklediklerini ve kara hasret kaldıklarını söyledi. Kar yağışlarına hazırlıklı olduklarını belirten Gükçe, "Ama bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Hayvanlarımızın beslenmesiyle ilgili çalışıyoruz. Arılarımız var, kar temizliğini yaptık. Onların kışın donmasını engellemek için bazı önlemler almıştık. Evimizin damını temizliyoruz" dedi.

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu...26 köy, 11 mezra yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu...26 köy, 11 mezra yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu...26 köy, 11 mezra yolu ulaşıma kapandı

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İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Son Dakika Haberleri
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Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

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