Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Şırnak'ta görüntülendi
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Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Şırnak'ta görüntülendi

18.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:38
Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Şırnak'ta görüntülendi

Şırnak'ta, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Aslında tavşanlarla hiçbir alakası olmayan hayvanın tavşan gibi kulakları, kanguru gibi ayakları sincap gibi tüylü kuyruğu ve fareye benzer bir gövdesi var.

Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çobanlık yapan Abdullah Babat, akşam saatlerinde hayvanlarını ahıra kapattıktan sonra evinin yolunu tuttu. Dönüş yolunda Arap tavşanına rastlayan Babat, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti.

"ACELEYLE FOTOĞRAFINI ÇEKTİM"

Babat, "Akşamüzeriydi hava kararmıştı. Hayvanlarımın yemini verdikten sonra hayvanları içeri alıp ahıra kapattım. Kapıyı kilitleyip eve doğru yol aldım. El feneriyle ilerlerken farklı bir hayvanın yaklaştığını gördüm. Tavşan gibi kulakları, kanguru gibi ayakları sincap gibi tüylü kuyruğu ve fareye benzer bir gövdesi vardı. Aceleyle fotoğrafını çektim, sonra kaçıp gözden kayboldu" dedi.

"ASLINDA TAVŞANLARLA HİÇBİR AKRABALIĞI YOK"

Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise Arap tavşanının farklı isimlerle bilindiğini söyledi. Prof. Dr. Satar, "Arap tavşanı, Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülür. Arap ülkelerinde özellikle Suriye'de avlanılıp yenildiği biliniyor. 25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı yoktur. Türün soyunun tehlike altında olmasından endişe duyulduğu hakkında IUCN'nin (Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) kırmızı listesinde yer almaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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